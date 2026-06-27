Tamponamento sulla FiPiLi, code tra Montopoli e Pontedera

Mattinata difficile per gli automobilisti in viaggio sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Un incidente avvenuto intorno alle 8.30 nel tratto compreso tra Montopoli e Pontedera, in direzione Livorno, ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, aggravate dall'intenso traffico del primo fine settimana estivo verso le località balneari.

Secondo le prime informazioni, il sinistro sarebbe stato causato da un tamponamento che ha coinvolto più mezzi lungo la corsia di sorpasso. L'incidente ha determinato forti rallentamenti e la formazione di una lunga coda nel tratto interessato.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le pattuglie della polizia Stradale per gestire l'emergenza e ripristinare la normale circolazione. Alle 9 si registravano circa quattro chilometri di coda, mentre agli automobilisti diretti verso la costa è stata consigliata l'uscita a Santa Croce sull'Arno.