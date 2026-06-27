Lavori sulla Sp6, senso unico alternato tra Castelfranco e Montopoli

Modifiche alla circolazione sulla strada provinciale 6 "di Giuncheto", tra i comuni di Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d'Arno, per consentire l'esecuzione di lavori legati al nuovo elettrodotto.

Dal 29 giugno al 31 luglio il traffico sarà regolato a senso unico alternato nel tratto compreso tra il chilometro 0+758 e il chilometro 0+958. La limitazione sarà in vigore nei giorni feriali, dalle 8.30 alle 18, e sarà gestita mediante un impianto semaforico mobile o, se necessario, da movieri.

L'intervento riguarda l'allestimento di cantieri temporanei per le operazioni di staffaggio al ponte del nuovo elettrodotto, come previsto dall'autorizzazione rilasciata dalla Provincia il 18 giugno scorso nell'ambito della concessione già rilasciata nell'ottobre 2024.

Per consentire agli automobilisti di programmare gli spostamenti, già dalla settimana del 22 giugno sono stati installati cartelli di preavviso ai due accessi del ponte, che segnalano le modifiche alla viabilità.

Gli enti invitano gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e a mettere in conto possibili rallentamenti durante tutto il periodo dei lavori.