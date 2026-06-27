Malore fatale dopo il bagno in mare: muore turista di 82 anni a Marina di Grosseto

Un turista di 82 anni, originario di Roma, è deceduto nella tarda giornata del 27 giugno sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver accusato un improvviso malore subito dopo l’uscita dall’acqua.

Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe sentito male pochi istanti dopo il bagno in mare, in un contesto di elevata temperatura ambientale che potrebbe aver contribuito all’evento clinico. L’allarme è stato immediatamente lanciato dai bagnini presenti sul litorale, che hanno avviato le prime manovre di soccorso in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, supportato dall’elisoccorso Pegaso, insieme alla Croce Rossa di Marina di Grosseto, a un’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia e a un’automedica proveniente da Grosseto. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per l’anziano non è stato possibile ottenere alcun miglioramento delle condizioni cliniche.

Sono in corso gli accertamenti da parte della Guardia Costiera e dei Carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, pur in un quadro che al momento appare riconducibile a un malore improvviso.