Miss Toscana, Aurora Lomi di Viareggio vince la selezione

Attualità Viareggio
Condividi su:
Leggi su mobile

Ventiquattro ragazze in passerella a San Vincenzo

Aurora Lomi di Viareggio appone il secondo sigillo nelle selezioni di Miss Toscana 2026.

La ragazza di Viareggio vince la fascia di Miss Bongini Motors a San Vincenzo, sulla Costa degli Etruschi, in una serata di successo nello scenario del porto turistico. Aurora Lomi ha 19 anni, fa l’animatrice, è alta oltre un metro e ottanta ha i capelli rossi e gli occhi marroni. E’ del segno zodiacale dell’Ariete.

Al secondo posto si è classificata Alessia Arezzini, diciottenne di Abbadia San Salvatore (Grosseto) che ha preceduto Allegra Aulisa, 19 anni di Firenze. Quarto posto per Bianca Minucci, 20 anni di Grosseto che ha preceduto Alessia Calabria, 29 anni di Piombino. La classifica è completata dal sesto posto di Cecilia Chiavacci, 19 anni di Pistoia.

Aurora Lomi è stata premiata da Luca Bongini, titolare della Bongini Motors, da Andrea Bracci in rappresentanza di Miluna che ha omaggiato la vincitrice di un gioiello. Sul palco anche Aurora Bacciarelli, Miss Givova Toscana nel 2025 (titolo ottenuto proprio a San Vincenzo) che è stata la madrina della serata. Ventiquattro sono state le ragazze che hanno sfilato in passerella, presentate da Raffaello Zanieri.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
25 Maggio 2026
elezioni toscana 2026

Elezioni Amministrative 2026 Toscana, lo scrutinio live su gonews.it

Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. Si [...]

Massa
Attualità
18 Maggio 2026

Ciclismo, torna 'Un Giro nel Giro': da Viareggio a Massa pedalata amatoriale con Moser, Bettini e Ballan

Martedì 19 maggio, la decima tappa Viareggio-Massa del Giro d’Italia 109 sarà anticipata da una nuova edizione di “Un Giro nel Giro”, l’iniziativa di pedalate amatoriali dedicata a clienti e [...]

Toscana
Attualità
14 Maggio 2026

Temporali, vento e mareggiate: allerta meteo di codice giallo in Toscana

Ancora instabilità per la giornata di domani, venerdì 15 maggio, a causa di un’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico che porterà precipitazioni temporalesche anche intense su quasi tutta la regione. [...]



Tutte le notizie di Viareggio

<< Indietro

torna a inizio pagina