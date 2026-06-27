Miss Toscana, Aurora Lomi di Viareggio vince la selezione

Aurora Lomi di Viareggio appone il secondo sigillo nelle selezioni di Miss Toscana 2026.

La ragazza di Viareggio vince la fascia di Miss Bongini Motors a San Vincenzo, sulla Costa degli Etruschi, in una serata di successo nello scenario del porto turistico. Aurora Lomi ha 19 anni, fa l’animatrice, è alta oltre un metro e ottanta ha i capelli rossi e gli occhi marroni. E’ del segno zodiacale dell’Ariete.

Al secondo posto si è classificata Alessia Arezzini, diciottenne di Abbadia San Salvatore (Grosseto) che ha preceduto Allegra Aulisa, 19 anni di Firenze. Quarto posto per Bianca Minucci, 20 anni di Grosseto che ha preceduto Alessia Calabria, 29 anni di Piombino. La classifica è completata dal sesto posto di Cecilia Chiavacci, 19 anni di Pistoia.

Aurora Lomi è stata premiata da Luca Bongini, titolare della Bongini Motors, da Andrea Bracci in rappresentanza di Miluna che ha omaggiato la vincitrice di un gioiello. Sul palco anche Aurora Bacciarelli, Miss Givova Toscana nel 2025 (titolo ottenuto proprio a San Vincenzo) che è stata la madrina della serata. Ventiquattro sono state le ragazze che hanno sfilato in passerella, presentate da Raffaello Zanieri.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate