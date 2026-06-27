Musica sotto le stelle, prosegue la rassegna "Note nei Chiostri Empolesi"

Dopo il positivo riscontro ottenuto dai primi appuntamenti, entra nel vivo la nuova fase di "Note nei Chiostri Empolesi", la rassegna musicale che fino ai primi di agosto animerà alcuni dei luoghi più affascinanti del centro storico di Empoli. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze e il sostegno del Ministero della Cultura, continua a proporre un calendario ricco di concerti affidati a orchestre, direttori e solisti di rilievo nazionale e internazionale.

I chiostri cittadini si confermano così scenari privilegiati per una programmazione che spazia dal grande repertorio sinfonico alle colonne sonore, fino all'opera lirica, con l'obiettivo di coniugare qualità artistica e valorizzazione del patrimonio storico.

«La rassegna è nata per far dialogare la musica con alcuni dei luoghi più belli della città – afferma Damiano Tognetti, presidente e direttore artistico dell'Associazione Il Contrappunto –. La partecipazione registrata finora dimostra quanto il pubblico apprezzi questa proposta culturale. Nei prossimi appuntamenti ospiteremo interpreti e produzioni di alto profilo, con programmi capaci di coinvolgere sia gli appassionati sia chi desidera avvicinarsi alla musica classica».

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo figura quello di martedì 1° luglio con "Omaggio a Morricone", affidato all'Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta, che proporrà alcune delle più celebri colonne sonore del compositore premio Oscar. L'8 luglio sarà invece protagonista il clarinettista Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala di Milano, nel concerto "Composizioni in fiore", accompagnato dall'Orchestra Il Contrappunto diretta dal maestro Claudio Cohen.

Il programma proseguirà il 15 luglio con "Omaggio a Modugno", che vedrà sul palco Peppe Voltarelli insieme all'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Giancarlo De Lorenzo. Una settimana più tardi, il 22 luglio, sarà la volta di "Destino, grazia e potenza", concerto sinfonico con la pianista Eliso Bolkvadze e l'Orchestra Il Contrappunto diretta da Marek Wroniszewski.

La rassegna ordinaria si concluderà il 29 luglio con "Nebbie e infinito", dedicato alle musiche di Schubert e Mendelssohn, interpretate dall'Orchestra Il Contrappunto sotto la direzione del maestro Andrea Mura.

Sono previsti anche due eventi speciali fuori cartellone, entrambi ospitati nel Chiostro degli Agostiniani. Il 30 luglio sarà rappresentata l'opera "Suor Angelica" di Giacomo Puccini, con l'Orchestra Ferruccio Busoni diretta da Mario Menicagli e la regia di Nicola Fanucchi. Il sipario sulla stagione calerà il 5 agosto con "Boléro", concerto sinfonico dedicato ai capolavori del repertorio francese, che accosterà il celebre "Boléro" di Maurice Ravel alle "Carmen Suites" n. 1 e n. 2 di Georges Bizet. Sul podio salirà Damiano Tognetti alla guida dell'Orchestra Massimo de Bernart.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15.

Notizie correlate