Volantini strappati e insulti al gazebo di Futuro Nazionale

Cronaca Campi Bisenzio
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Nella notte vandalizzata anche la sede di Firenze

Momenti di tensione questa mattina a Campi Bisenzio, dove un gazebo di Futuro Nazionale è stato preso di mira durante un'iniziativa politica. Secondo quanto denunciato dal movimento, un gruppo di persone ha raggiunto i militanti presenti, insultandoli e strappando manifesti e volantini davanti ai cittadini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio e individuare gli eventuali responsabili.

"Quanto accaduto oggi al gazebo di Futuro Nazionale a Campi Bisenzio rappresenta un episodio gravissimo che colpisce non soltanto il nostro movimento, ma la libertà di fare politica e di esprimere democraticamente le proprie idee", dichiarano il segretario regionale toscano Tommaso Villa, il segretario provinciale di Firenze Andrea Cuscito e il responsabile dei Comitati della Piana Fiorentina Vincenzo De Franco.

L'episodio arriva a poche ore da un altro fatto denunciato dallo stesso movimento. Nella notte, infatti, ignoti hanno imbrattato il bandone della sede di Firenze con la scritta "Vannacci ti puzzano i piedacci", un gesto che Futuro Nazionale definisce l'ennesimo atto vandalico ai propri danni.

Secondo gli esponenti del movimento, i due episodi sarebbero riconducibili a un clima di crescente intolleranza politica. "Da troppo tempo assistiamo a un clima di crescente intolleranza nei confronti di Futuro Nazionale e di Roberto Vannacci. Prima gli insulti, poi gli atti vandalici contro le nostre sedi, oggi un'aggressione al nostro gazebo. Non sono episodi isolati, ma il frutto di un clima di odio politico".

In merito a quanto accaduto a Campi Bisenzio, i dirigenti sostengono che i militanti abbiano mantenuto un atteggiamento responsabile, evitando qualsiasi reazione e affidandosi alle forze dell'ordine. "È questo il modo con cui si difende la democrazia: non rispondendo alle provocazioni, ma affidandosi alla legge", si legge nella nota.

Per quanto riguarda invece l'imbrattamento della sede fiorentina, Futuro Nazionale chiede che vengano visionate le immagini delle telecamere presenti nella zona e individuati i responsabili. "Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto. Chi ha commesso questo gesto deve risponderne", concludono gli esponenti del movimento.

Entrambi gli episodi sono ora al vaglio delle forze dell'ordine, impegnate negli accertamenti per chiarire quanto accaduto.

Fonte: Futuro Nazionale - Ufficio Stampa

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