Perdita d’acqua e strada allagata a Pratovecchio a Empoli, la segnalazione dei residenti

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Perdita d’acqua nella zona di Pratovecchio: strada allagata vicino a una curva, residenti preoccupati per la sicurezza di moto e biciclette

Segnalazione da parte di alcuni residenti della zona di Pratovecchio, a Empoli, per una perdita d’acqua che da giorni interessa una strada nei pressi di una curva, con conseguente allagamento della carreggiata.

Secondo quanto riferito dai cittadini, una prima segnalazione sarebbe stata effettuata nella serata di domenica. Un secondo residente avrebbe poi nuovamente contattato gli enti competenti nel pomeriggio di lunedì, vista la persistenza del problema.

Nella giornata di martedì sarebbe stato eseguito un sopralluogo tecnico, con un semplice segno di controllo sull’asfalto, ma senza ulteriori interventi immediati. Nel frattempo, spiegano i residenti, la fuoriuscita d’acqua si sarebbe progressivamente allargata.

La situazione desta particolare preoccupazione perché il tratto interessato si trova in prossimità di una curva e il manto stradale bagnato potrebbe rappresentare un rischio soprattutto per motociclisti e ciclisti, in particolare per le persone anziane che transitano abitualmente nella zona in bicicletta.

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