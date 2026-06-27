Pista chiusa per manutenzione a Pisa: voli in ritardo fino a cinque ore

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Operazioni di manutenzione sulla pista principale dell'aeroporto pisano

Mattinata complicata all'aeroporto di Pisa, dove un intervento di manutenzione straordinaria sulla pista principale ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Numerosi voli, sia in partenza che in arrivo, hanno accumulato ritardi che in alcuni casi hanno raggiunto le cinque ore.

I disagi hanno interessato una ventina di collegamenti. Per consentire i lavori di ripristino, decolli e atterraggi sono stati dirottati sulla pista secondaria, che però dispone di una capacità operativa inferiore rispetto a quella principale, con inevitabili rallentamenti nella gestione del traffico.

Secondo quanto si apprende, l'intervento si è reso necessario dopo l'individuazione di alcune criticità, non meglio specificate, emerse su un tratto della pista principale. Da qui la decisione di procedere con lavori urgenti di manutenzione nel corso della mattinata.

Il ripristino della piena operatività dello scalo è previsto a partire dalle ore 15, quando la pista principale dovrebbe tornare regolarmente in servizio, consentendo la graduale normalizzazione del traffico aereo.

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