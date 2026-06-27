Rapina a mano armata a Montevarchi, due giovani restano in carcere

Resteranno in carcere il 27enne e il 21enne arrestati per la rapina aggravata avvenuta lo scorso 15 giugno a Montevarchi. Lo ha disposto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, che ha emesso nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri.

L'indagine, coordinata dalla Procura di Arezzo e condotta dai militari dell'Arma, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due avrebbero agito in concorso, minacciando con un coltello un cittadino del Bangladesh per costringerlo a consegnare il portafoglio.

Nel corso della rapina sarebbero stati sottratti circa 550 euro in contanti, oltre agli effetti personali della vittima. L'ordinanza cautelare è stata eseguita dai carabinieri, che hanno dato seguito al provvedimento disposto dal gip.