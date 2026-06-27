Rapinano minorenne nel centro di Firenze, in carcere due giovani

Cronaca Firenze
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Insieme ad altri due ragazzi, non ancora identificati, lo avrebbero minacciato con un coltello costringendolo a consegnare denaro e una carta prepagata

Due giovani italiani di 18 e 19 anni sono finiti in carcere con l'accusa di aver preso parte alla rapina ai danni di un minorenne avvenuta la sera del 23 giugno in via della Mattonaia, nel centro di Firenze. Il giudice ha convalidato l'arresto eseguito dai carabinieri e disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ragazzo stava camminando quando è stato circondato da quattro coetanei, che lo avrebbero minacciato con un coltello costringendolo a consegnare denaro e una carta prepagata. La vittima è riuscita a chiedere aiuto al numero unico di emergenza 112 e i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti rapidamente, intercettando il gruppo poco dopo l'aggressione.

Alla vista dei militari, i quattro si sono dati alla fuga. Due sono riusciti a far perdere le proprie tracce, mentre gli altri due sono stati bloccati e arrestati in flagranza. Nelle vicinanze è stato inoltre recuperato e sequestrato un coltello, ritenuto l'arma utilizzata per intimidire il minorenne.

Nel corso dell'intervento, uno dei due arrestati avrebbe tentato di liberarsi della carta prepagata appena sottratta alla vittima e di alcune dosi di stupefacente che aveva con sé. Le indagini proseguono per identificare e rintracciare gli altri due componenti del gruppo.

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