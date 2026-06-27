Reddito reinserimento, Gemelli (FdI) attacca: "Nell’Empolese solo due domande"

Due domande approvate, per un totale di 5mila euro erogati. Questi i dati relativi al reddito di reinserimento lavorativo nell’Empolese nel primo mese di vigenza della misura.

“Numeri incontestabili e impietosi. Se chi ben inizia è a metà dell’opera, chi inizia male come terminerà?” commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Claudio Gemelli analizzando i dati sollevati da alcuni atti presentati dai consiglieri Luca Minucci e Alessandro Tomasi.

“I toscani e gli abitanti dell’Empolese Valdelsa sentivano il bisogno di questa misura, erede del reddito di cittadinanza? Evidentemente no. E a dirlo non sono io, ma i numeri. E non perché non ci sia necessità, anche in questa zona, di politiche del lavoro in grado di facilitare il reinserimento lavorativo. Ma politiche efficaci e mirate, non certo come queste, per le quali la Giunta Giani ha stanziato 23 milioni di euro. Se si continuerà a questo ritmo oltre la metà di questa cifra resterà in cassa, mentre potrebbe essere immediatamente utilizzata per, ad esempio, sterilizzare l’aumento di biglietti e abbonamenti degli autobus e migliorare i servizi” conclude Gemelli.

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