Riaperta la Sp5 Francesca tra Santa Maria a Monte e Calcinaia

È stata riaperta completamente al traffico, nei giorni scorsi, la Sp5 Francesca dopo gli interventi eseguiti dalla Provincia di Pisa, in seguito alla frana in località Montecalvoli, tra Santa Maria a Monte e Calcinaia.

"La nostra struttura tecnica provinciale ha lavorato alacremente da febbraio scorso per risolvere, nei tempi più brevi possibili, la situazione dovuta al movimento franoso. Mi preme ribadire che per questo intervento di somma urgenza, la cifra 650mila euro complessivi a valere sulle casse provinciali, per cui sono stati utilizzati i fondi ministeriali a disposizione", afferma il Presidente Massimiliano Angori. "Ricordo che si è trattato di un intervento anche di difesa del suolo che non rientra nelle competenze dirette dell'ente provinciale, a cui comunque abbiamo fatto fronte, nonostante le difficoltà quotidiane delle Province, enti di secondo livello sempre più spessi oggetto della spending review governativa e in carenza strutturale di personale", conclude Angori.

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