Sparatoria al Cinquale, sospesa la licenza al locale della movida

Il questore di Massa-Carrara ha disposto la sospensione per dieci giorni della licenza di un locale di piazza De André, al Cinquale, teatro nella notte tra giovedì e venerdì della violenta lite culminata con l'esplosione di alcuni colpi di pistola e il ferimento di due giovani.

Il provvedimento, firmato dal questore Bianca Venezia, è stato adottato dopo l'episodio avvenuto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico, punto di riferimento della movida della Versilia. L'autore degli spari è ancora ricercato.

La sospensione è stata emessa in applicazione dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che consente al questore di interrompere temporaneamente l'attività di un esercizio quando al suo interno o nelle aree adiacenti si verificano gravi fatti in grado di compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica.

Dalla Questura precisano che si tratta di una misura di carattere preventivo, finalizzata a scongiurare il ripetersi di episodi analoghi e a tutelare l'incolumità dei cittadini.

Nel frattempo proseguono le indagini della squadra mobile di Massa-Carrara per ricostruire nei dettagli quanto accaduto e identificare il responsabile della sparatoria.