Buon compleanno a Emilia Fenzi, neocentenaria fucecchiese

Nel pomeriggio di ieri (sabato 27 giugno) la sindaca di Emma Donnini, come da tradizione in queste occasioni, si è recata a casa della signora Emilia Fenzi, concittadina fucecchiese che ieri ha raggiunto lo straordinario traguardo del secolo di vita. Emilia è circondata dall'affetto dei suoi figli, dei parenti e degli amici: una donna generosa, gentile e tenace.

La prima cittadina, a nome di tutta la comunità fucecchiese, ha consegnato alla neo centenaria una targa ricordo e un mazzo di fiori, per celebrare insieme questo giorno così speciale e renderle omaggio per il prezioso patrimonio di esperienze, valori e memoria che rappresenta. Un momento semplice ma ricco di emozione, condiviso con i familiari e i presenti, che hanno festeggiato questo importante compleanno con grande affetto e partecipazione.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa