Caldo record, scuole dell’infanzia chiudono in anticipo a San Casciano Val di Pesa

Considerato l'aumento delle temperature, soprattutto nella fascia pomeridiana, come annunciato anche dal Consorzio Lamma che per la prossima settimana ha previsto picchi di calore ben al di sopra delle medie stagionali, nell’ambito dell’ondata subtropicale che sta investendo la regione da settimane, il Comune di San Casciano in Val di Pesa ha emanato un’ordinanza che stabilisce la chiusura anticipata delle scuole dell’infanzia del territorio comunale per domani, lunedì 29 giugno.

Una misura a tutela dell'incolumità pubblica ed in particolare dei bambini e delle bambine e del personale, ritenuta necessaria dal sindaco Roberto Ciappi che ha firmato il documento invitando tutte le famiglie a riprendere i bambini e le bambine al massimo entro le 13.30 e coloro che sono iscritti al trasporto scolastico alle relative fermate all'orario che sarà loro comunicato. L’esigenza è quella di prevenire situazioni di rischio, a fronte dell'innalzamento delle temperature, specie nelle ore pomeridiane, che continuano ad essere superiori a quelle ritenute idonee per le scuole, nonostante l’introduzione nei plessi dell'infanzia di sistemi di ventilazione.