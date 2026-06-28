Furto nella villa della famiglia Bocelli a Forte dei Marmi: rubati orologi e gioielli

Furto venerdì sera in una villa di proprietà della famiglia di Andrea Bocelli a Vittoria Apuana, nel comune di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. L’immobile, secondo quanto riportato da Il Tirreno, era stato affittato a una famiglia americana in vacanza.

I ladri avrebbero agito approfittando dell’assenza degli affittuari. Al rientro, intorno alle 23, i turisti hanno trovato la villa completamente a soqquadro, accorgendosi del furto di orologi e oggetti d’oro per un valore ritenuto ingente.

Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire i movimenti dei responsabili.

Il colpo riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle località turistiche della Versilia durante la stagione estiva, periodo in cui ville e abitazioni di pregio diventano spesso obiettivi dei malviventi.