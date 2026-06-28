Incendio distrugge sette auto in una rimessa a Santa Maria a Monte

ette auto sono andate completamente distrutte in un incendio divampato nella notte a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. I veicoli si trovavano all’interno di un parcheggio di pertinenza di un rivenditore di ricambi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area interessata dalle fiamme. All’arrivo delle squadre di soccorso, le automobili risultavano già completamente avvolte dall’incendio.

Ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Al termine delle operazioni di spegnimento, vigili del fuoco e carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.

Secondo quanto emerso, i danni sarebbero ingenti.