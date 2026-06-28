Nati due puledri gemelli al Centro Ippico Serristori, evento rarissimo

A Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, il Centro Ippico Serristori festeggia la nascita di due puledri gemelli, un evento considerato dalla scienza veterinaria estremamente raro. I due piccoli, un maschio e una femmina, sono stati chiamati Cosimo e Jole.

Nel mondo equino, infatti, le gravidanze gemellari rappresentano una condizione ad alto rischio e, secondo le stime veterinarie, la probabilità che entrambi i puledri sopravvivano è pari a circa l’1%.

I due animali sono stati seguiti nell’ultima fase della gestazione dall’Ospedale Veterinario Universitario di Bologna e nei prossimi giorni torneranno nella struttura della Val di Chiana.

La titolare del centro, Chiara Locatelli, ha commentato con entusiasmo la nascita dei due puledri: "Non potevamo avere miglior auspicio per l'inizio della nostra attività".

Il nome Cosimo è stato scelto in omaggio al conte Serristori, benefattore che donò alla comunità il terreno sul quale oggi sorge il centro ippico.

Per il presidente dell’Ente Serristori, Marcello Orlandesi, si tratta di "una notizia straordinaria" e di un segnale positivo per il progetto di rilancio della struttura, recentemente riqualificata con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per l’equitazione e la valorizzazione del territorio.

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