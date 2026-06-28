Palio 2 luglio 2026, l’elenco dei cavalli ammessi alla Tratta

Sono trentacinque i cavalli ammessi alla Tratta del Palio del 2 luglio 2026, che si svolgerà domani mattina, lunedì 29 giugno, con inizio delle batterie alle ore 9. Lo ha deciso la Commissione veterinaria del Palio dopo la due giorni di prove regolamentate di ieri, sabato 27 giugno, e di questa mattina, domenica 28 giugno.
CAVALLO – PROPRIETARIO
- ANDA E BOLA – Harry Arthur Louis Westerman
- BAILA AA – Alberto Manenti
- BENITOS AA – Dario Colagè
- BOLINA DA CLODIA AA – Alessio Bincoletto
- BONITAS AA – Didier Pierre Ryelandt
- CANARINU AA – Mark Harris Getty
- CASSIOX AA – Alessandro Neri
- COBALTO DA CLODIA AA – Alessandro Columbu
- COMANCIO AA – Federica Regnani
- DAREDEVIL AA – Marcello Roti
- DEDALO KING AA – Federica Canu
- DEMONI AA – Alessia Ara
- DIODORO AA – Ilaria Bisconti
- DIOSU DE CAMPEDA AA – Luciano Marri
- DOLCECOMELANUTELLA AA – Camilla Marzi
- DOLLARO AA – Andrea Sanna
- DONRODRIGO AA – Michele Seazzu
- DOROTEA DIMMONIA AA -Mark Harris Getty
- EBERARDO AA – Theodore William Thomas Westerman
- ELLENICO AA – Lorenzo Maria Vincenti
- ENNALZU AA – Nicolò Farnetani
- ENTU DE P.ULPU AA – Antonio Siri
- ESCHILO DE AIGHENTA AA – Mattia Chiavassa
- ESMERALDA BAIA AA – Maicol Dei
- ETRINTA AA – Luca Francesconi
- EUSKALDI AA – Ilaria Mella
- FENOMENALE AA – Massimo Bonci
- GIOIA PURA AA – Sandro Bencardino
- MILADY BONDREAMER AA – Mattia Chiavassa
- VISO D’ANGELO – Mark Harris Getty
- VOLCAN DE BONORVA – Donatella Meucci
- VOLPINO – Franco Iannilli
- ZENTILES – Didier Pierre Ryelandt
- ZINIAS AA – Chiara Marchetti
- ZIO FRAC – Enrico Bruschelli
Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa
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