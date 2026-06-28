Palio 2 luglio 2026, l’elenco dei cavalli ammessi alla Tratta

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(foto gonews.it)

Sono trentacinque i cavalli ammessi alla Tratta del Palio del 2 luglio 2026, che si svolgerà domani mattina, lunedì 29 giugno, con inizio delle batterie alle ore 9. Lo ha deciso la Commissione veterinaria del Palio dopo la due giorni di prove regolamentate di ieri, sabato 27 giugno, e di questa mattina, domenica 28 giugno.

CAVALLO – PROPRIETARIO

  1. ANDA E BOLA – Harry Arthur Louis Westerman
  2. BAILA AA – Alberto Manenti
  3. BENITOS AA – Dario Colagè
  4. BOLINA DA CLODIA AA – Alessio Bincoletto
  5. BONITAS AA – Didier Pierre Ryelandt
  6. CANARINU AA – Mark Harris Getty
  7. CASSIOX AA – Alessandro Neri
  8. COBALTO DA CLODIA AA – Alessandro Columbu
  9. COMANCIO AA – Federica Regnani
  10. DAREDEVIL AA – Marcello Roti
  11. DEDALO KING AA – Federica Canu
  12. DEMONI AA – Alessia Ara
  13. DIODORO AA – Ilaria Bisconti
  14. DIOSU DE CAMPEDA AA – Luciano Marri
  15. DOLCECOMELANUTELLA AA – Camilla Marzi
  16. DOLLARO AA – Andrea Sanna
  17. DONRODRIGO AA – Michele Seazzu
  18. DOROTEA DIMMONIA AA -Mark Harris Getty
  19. EBERARDO AA – Theodore William Thomas Westerman
  20. ELLENICO AA – Lorenzo Maria Vincenti
  21. ENNALZU AA – Nicolò Farnetani
  22. ENTU DE P.ULPU AA – Antonio Siri
  23. ESCHILO DE AIGHENTA AA – Mattia Chiavassa
  24. ESMERALDA BAIA AA – Maicol Dei
  25. ETRINTA AA – Luca Francesconi
  26. EUSKALDI AA – Ilaria Mella
  27. FENOMENALE AA – Massimo Bonci
  28. GIOIA PURA AA – Sandro Bencardino
  29. MILADY BONDREAMER AA – Mattia Chiavassa
  30. VISO D’ANGELO – Mark Harris Getty
  31. VOLCAN DE BONORVA – Donatella Meucci
  32. VOLPINO – Franco Iannilli
  33. ZENTILES – Didier Pierre Ryelandt
  34. ZINIAS AA – Chiara Marchetti
  35. ZIO FRAC – Enrico Bruschelli

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

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