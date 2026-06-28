Il PD di Gambassi senza 'segretario', nessun candidato. Sarà nominato un Commissario

Nel mese di maggio si sono svolti i congressi del Partito Democratico della Federazione Empolese Valdelsa, un momento fondamentale della vita democratica del partito, nel quale si rinnovano gli organismi dirigenti e si apre una fase di confronto con iscritti, simpatizzanti e cittadini sul futuro dell'organizzazione e dell'impegno politico sul territorio.

Per il Partito Democratico di Gambassi Terme questo congresso ha rappresentato anche la conclusione di un importante percorso: dopo tre incarichi consecutivi e un totale di oltre 10 anni da segretario dell'Unione Comunale, è terminato il mandato di Gianni Cortina, al quale sono andati i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni, per l'impegno costante, la disponibilità e la dedizione con cui ha guidato il partito, contribuendo a mantenerlo un punto di riferimento per la comunità di Gambassi Terme e per il centrosinistra locale.

Nei mesi che hanno preceduto il congresso sono stati promossi numerosi incontri e consultazioni con iscritti e simpatizzanti, nel tentativo di costruire un nuovo gruppo dirigente e individuare una candidatura alla segreteria. Nonostante il confronto approfondito e la disponibilità all'ascolto, nessuno ha ritenuto di poter assumere questo incarico.

Preso atto dell'assenza di candidature, il congresso ha registrato l'impossibilità di procedere al rinnovo degli organismi dell'Unione Comunale. La segreteria uscente ha quindi concluso il proprio mandato comunicando formalmente la situazione alla Federazione Empolese Valdelsa.

Il partito regionale provvederà, in tempi brevi, alla nomina di un commissario, che accompagnerà questa fase di transizione. Contestualmente, l'attività della sezione sarà temporaneamente sospesa, in attesa di creare le condizioni per una nuova ripartenza.

Si tratta di un passaggio delicato, ma necessario, e si è ritenuto che affrontarlo con chiarezza e responsabilità sia il modo migliore per costruire il futuro del Partito Democratico a Gambassi Terme. L'auspicio è che questa fase possa favorire una rinnovata partecipazione, rafforzare il dialogo con il territorio e creare le condizioni affinché nuove energie possano mettersi a disposizione della comunità e dei valori del centrosinistra.

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