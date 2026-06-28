Strage di Viareggio, domani il 17° anniversario: camminata civile e ricordo delle 32 vittime

Viareggio si prepara a ricordare il 17° anniversario della strage ferroviaria del 29 giugno 2009, il disastro che provocò la morte di 32 persone nel quartiere della stazione.

Le commemorazioni inizieranno domani mattina alle 11 con una messa al cimitero della Misericordia. In serata, alle 21.15, si svolgerà la tradizionale Camminata civile per le strade della città: la partenza è prevista dalla Chiesina dei Pescatori, in Darsena, con arrivo alla Casina dei Ricordi. Alle 23.48, l’ora dell’esplosione del convoglio ferroviario, saranno letti i nomi delle 32 vittime accompagnati dal rintocco della campana.

Alla vigilia dell’anniversario è intervenuta anche l’associazione dei familiari delle vittime, “Il mondo che vorrei”, insieme ai legali che hanno seguito il processo. In una nota, i familiari hanno espresso amarezza per alcune recenti prese di posizione sul caso.

"Sorprende e amareggia" – si legge – che la politica tenti di "trasformare i condannati in vittime" e che "illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive".

L’associazione ricorda come gli ex amministratori delegati Mauro Moretti, Michele Mario Elia e Vincenzo Soprano siano stati ritenuti responsabili del disastro ferroviario nei diversi gradi di giudizio. I familiari sottolineano inoltre che la sentenza definitiva della Corte di Cassazione del gennaio 2021 avrebbe accertato in modo irrevocabile le responsabilità degli imputati sulla base di principi giuridici consolidati.

Per i parenti delle vittime, il 29 giugno deve restare soprattutto "un giorno di raccoglimento e di commozione nel ricordo dei morti".

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