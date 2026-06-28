Tragedia sulla Fi-Pi-Li: muore una 45enne, grave un uomo

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte sulla S.G.C. Fi-Pi-Li, subito dopo l’uscita di Lavoria, in direzione Livorno. L’allarme è scattato alle 4:03, quando sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, il conducente di una moto avrebbe perso il controllo del mezzo andando a urtare un’autovettura. Nell’impatto una donna ha perso la vita e un uomo è stato trasportato in condizioni gravissime a Cisanello. Entrambi sarebbero stati, da quanto appreso, a bordo del mezzo a due ruote.

I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 nelle operazioni di soccorso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi e negli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

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