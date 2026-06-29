101 anni per Tosca Lami, festa alla Rsa di Gambassi Terme

Lunedì 29 giugno 2026 grande festa alla Casa di Riposo Gino Incontri di Gambassi Terme, dove si sono festeggiati i centouno anni di Lami Tosca. Si sono stretti attorno a Tosca, per festeggiare, il figlio Vassili insieme alla moglie Tamara e Alessio uno dei nipoti. Anche la vicesindaco di Gambassi Terme, Veronica Salvadori, non è voluta mancare alla festa, consegnando, a nome dell’Amministrazione e della cittadinanza, un coloratissimo mazzo di fiori alla Sig.ra Tosca

. Tutto il personale della casa di riposo si è prestato per il servizio e la buona riuscita della festa. L’allegria ha contagiato tutti, compresi gli ospiti della casa di riposo, a testimonianza che il clima di festa ha davvero coinvolto tutta la struttura. A Tosca gli auguri di tutti i presenti, perché la vita possa riservarle ancora gioie come quella che la festa di oggi ci ha regalato.

Fonte: Ufficio Stampa