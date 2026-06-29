Aggredisce un automobilista in piazza Duomo a Prato e si scaglia contro gli agenti

Momenti di forte tensione nella tarda mattinata di oggi in piazza Duomo a Prato, dove un uomo di origini nordafricane, descritto in stato di forte alterazione psicofisica, ha aggredito un automobilista per poi scagliarsi contro gli agenti intervenuti.

L’episodio è avvenuto intorno alle 12 nel centro cittadino. Secondo quanto riferito dal Comune di Prato, l’uomo avrebbe preso di mira un’auto in transito al termine di una lite stradale, dando origine a una situazione di caos in una delle aree più frequentate della città.

Determinante il rapido intervento di una pattuglia della polizia locale già presente in piazza Duomo per attività di presidio. Gli agenti sono intervenuti per soccorrere l’automobilista aggredito, ma l’uomo avrebbe reagito con violenza anche nei confronti delle forze dell’ordine.

La situazione è stata riportata sotto controllo grazie all’arrivo di una pattuglia del reparto motociclisti e successivamente di una volante della polizia di Stato. L’uomo è stato bloccato e accompagnato al comando della polizia locale per l’identificazione e gli accertamenti di rito.

Dovrà rispondere dei reati di aggressione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per assistere l’automobilista coinvolto, apparso sotto shock dopo l’aggressione