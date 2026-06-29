Aquatempra accende l'estate alla piscina comunale di San Gimignano: nuoto artistico, aperitivi al tramonto e vasca aperta fino alle 22

Aquatempra accende l’estate alla piscina comunale “Selva delle Torri” a San Gimignano, in località Santa Lucia, con una serie di appuntamenti serali all’insegna di sport, relax e spettacolo. Nei venerdì del 10, 17, 24 e 31 luglio la struttura prolungherà il consueto orario di apertura fino alle ore 22 per dare spazio a una serie di appuntamenti, così da poter vivere la piscina al calar del sole e poi sotto una suggestiva luce notturna.

I riflettori si accenderanno per ammirare le esibizioni di nuoto artistico delle atlete del gruppo agonistico Aquatempra di Empoli, in programma in ogni serata dalle ore 20 alle 20.30 circa. Un connubio di eleganza, tecnica e spettacolarità che vedrà in vasca atlete dalla categoria Esordienti 2017-2018 fino alle Juniores 2008-2010 e Ragazze 2011-2012, di recente impegnate nel Campionato Italiano rispettivamente a Savona e a Riccione. Oltre allo spettacolo, l’orario prolungato permetterà di intrattenersi a bordo vasca per sorseggiare un aperitivo al tramonto e rinfrescarsi con un tuffo in piscina. L’ingresso alla vasca, dalle 19.30 alle 22, avrà un costo di 5 euro.

Le quattro serate sono una novità nel calendario estivo 2026, che va ad arricchire la già vasta programmazione proposta da Aquatempra, gestore dell’impianto, con iniziative quali corsi di nuoto per bambini, ragazzi e adulti, nuoto libero e lezioni di acquafitness per tutte le età e con tariffe agevolate per i residenti.

“Queste serate – sottolinea il presidente di Aquatempra, Filippo Sani - nascono con l’obiettivo di valorizzare la piscina non solo come impianto sportivo, ma anche come spazio di incontro, relax e intrattenimento estivo. Le esibizioni di nuoto artistico, inoltre, rafforzano il legame con gli altri impianti gestiti da Aquatempra, creando un filo conduttore tra le diverse realtà del territorio. Invitiamo tutti i sangimignanesi a riscoprire e a vivere la loro piscina in una veste nuova”.

“Le aperture serali organizzate alla piscina comunale di San Gimignano – aggiunge il sindaco Andrea Marrucci – rendono ancora più vivace l'estate sangimignanese e arricchiscono il calendario ‘Accade d’Estate’, che sta riscuotendo grande interesse e partecipazione fra cittadini e ospiti con tante iniziative diffuse su tutto il territorio. Ringrazio Aquatempra per questa iniziativa che unisce attività sportiva, benessere, spettacolo e momenti di aggregazione nella cornice della nostra piscina comunale”.

Fonte: Ufficio Stampa

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