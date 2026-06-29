Auto in fiamme lungo la strada provinciale tra Bassa e Fucecchio

Un'auto ha preso fuoco in strada a Pieve a Ripoli, località nel comune di Cerreto Guidi al confine con Fucecchio, questa mattina lunedì 29 giugno. Sul posto, lungo via provinciale Pisana poco prima delle 11, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i mezzi di soccorso inviati dal 118.

L'incendio ha coinvolto la macchina sulla Sp11, poco prima dell'area dove si trova il centro commerciale. Da quanto appreso la persona che era a bordo è riuscita ad uscire prima che si sviluppasse il rogo che ha avvolto il mezzo, estinto dalla squadra dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita.

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