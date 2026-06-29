Caldo, Certaldo aderisce alla campagna di sensibilizzazione per la tutela della salute

Con l'arrivo della stagione estiva e l'aumento delle temperature, prende il via la campagna di informazione "Proteggiamoci dal caldo 2026", promossa dal Ministero della Salute per sensibilizzare i cittadini sui comportamenti da adottare per prevenire i rischi legati alle ondate di calore.

L'iniziativa richiama l'attenzione soprattutto sulle persone più vulnerabili, come anziani, bambini, persone con patologie croniche e soggetti fragili, ma offre indicazioni utili a tutta la popolazione per affrontare il caldo in sicurezza.

La campagna propone dieci semplici raccomandazioni per ridurre gli effetti delle alte temperature:

- Evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata;

- Mantenere gli ambienti freschi, utilizzando correttamente tende e climatizzatori;

- Bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, limitando bevande zuccherate, alcoliche e contenenti caffeina;

- Seguire un'alimentazione leggera, privilegiando frutta e verdura;

- Conservare gli alimenti nel rispetto della catena del freddo;

- Indossare abiti leggeri, realizzati con fibre naturali o traspiranti, proteggendo testa e occhi durante l'esposizione all'aperto;

- Prestare particolare attenzione agli spostamenti in auto, evitando di lasciare bambini o animali all'interno dei veicoli, anche per pochi minuti;

- Praticare attività fisica preferibilmente nelle ore più fresche della giornata, mantenendosi adeguatamente idratati;

- Proteggere gli animali domestici, garantendo acqua fresca, ombra e passeggiate nelle ore meno calde;

- Dedicare particolare attenzione alle persone sole o in condizioni di fragilità, verificando il loro stato di salute e favorendo, se necessario, l'attivazione dei servizi socio-sanitari.

Per informazioni e approfondimenti è possibile consultare il portale del Ministero della Salute o contattare il numero di pubblica utilità 1500.

La prevenzione rappresenta lo strumento più efficace per affrontare le ondate di calore e tutelare la salute di tutti. Bastano pochi accorgimenti quotidiani per ridurre i rischi e vivere l'estate in sicurezza.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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