Caldo estremo a Sesto Fiorentino: chiusura pomeridiana delle scuole materne senza raffrescamento

Il Comune di Sesto Fiorentino interviene sull’emergenza caldo disponendo, per la giornata di martedì 30 giugno, la chiusura pomeridiana delle scuole materne comunali e private che risultino prive di impianti di raffrescamento.

Il provvedimento è stato adottato dal sindaco Damiano Sforzi ed è rivolto alle strutture educative dell’infanzia sprovviste di sistemi di climatizzazione, in considerazione del perdurare dell’ondata di calore che sta interessando il territorio.

In una nota dell’amministrazione si precisa che la decisione è stata assunta "a causa del perdurare dell'ondata di calore, a tutela delle bambine e dei bambini e del personale in servizio".

La misura si inserisce nel quadro delle azioni adottate a livello locale per fronteggiare le condizioni climatiche eccezionalmente elevate, con particolare attenzione agli ambienti scolastici più sensibili all’aumento delle temperature

Fonte: Ufficio Stampa

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