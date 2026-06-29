Caldo, Firenze verso dodici giorni consecutivi di codice rosso

Si allunga ancora la fase di massima allerta per il caldo a Firenze. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute estende il codice rosso anche a mercoledì 1° luglio. Se le previsioni saranno confermate, la città arriverà a dodici giorni consecutivi con il livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute.

Le condizioni di forte disagio bioclimatico sono destinate a proseguire anche nei prossimi giorni. La temperatura percepita massima è prevista a 40 gradi oggi, 39 gradi domani e 37 gradi mercoledì 1° luglio, mentre nelle ore più calde della giornata il termometro potrà raggiungere i 39 gradi oggi e domani e 35 gradi mercoledì.

Per gli esperti, il perdurare di queste condizioni può favorire, soprattutto nelle zone centrali della Toscana e nelle ore pomeridiane, la formazione di improvvisi temporali localizzati, anche accompagnati da grandine e forti raffiche di vento, fenomeni difficili da prevedere. Secondo le elaborazioni dei principali modelli meteorologici, un cambiamento potrebbe arrivare soltanto nella seconda parte della settimana, quando una saccatura atlantica dovrebbe favorire un graduale calo delle temperature e un’attenuazione dell’ondata di calore.

Le temperature restano molto elevate fin dalle prime ore del mattino. Alle 9.00 la stazione meteorologica dell’Orto Botanico registrava già 31,5 gradi, mentre alle 9.25 Firenze Università segnava 31,2 gradi e alle 9.15 il Giardino di Boboli 31,2 gradi.

Anche i dati di ieri confermano l’intensità dell’ondata di calore. Le massime si sono attestate a 39,5 gradi all’Orto Botanico, 39 gradi al Giardino di Boboli e 38 gradi a Firenze Università.

Il codice rosso viene attivato quando le condizioni di caldo intenso e disagio bioclimatico persistono per più giorni consecutivi, con possibili effetti sulla salute dell’intera popolazione e non soltanto delle persone più fragili.

Si raccomanda di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, limitare le attività fisiche all’aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Una serie di semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione può contribuire a ridurre sensibilmente gli effetti delle ondate di calore. Il Ministero della Salute ha pubblicato dieci semplici regole per proteggersi dalle alte temperature, prevenire i rischi per la salute e tutelare in particolare le persone più fragili.

Per informazioni e consigli utili:

https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/dieci-consigli-utili/

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate