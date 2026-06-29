Consiglio Comunale convocato a Certaldo, di cosa si parlerà

La seduta si aprirà con le comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio comunale, seguite dall’approvazione dei verbali delle sedute del 30 aprile e del 28 maggio 2026.

Tra i principali provvedimenti all’esame dell’assemblea:

la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2025-2027;

la verifica del permanere degli equilibri del bilancio di previsione 2026-2028;

l’approvazione della nota integrativa n. 3 al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;

le modifiche al regolamento della tariffa corrispettiva (TARIC);

approvazione dello schema di accordo di distretto volto alla costituzione del “Distretto Biologico della Val d’Elsa”, relativo ad argomenti urgenti sopravvenuti.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a discutere tre ordini del giorno:

la proposta di valorizzazione del turismo lento con l’istituzione e il riconoscimento di una variante della Via Francigena nel territorio comunale, in raccordo con il tracciato di fondovalle;

l’impegno alla predisposizione di un regolamento comunale per il baratto amministrativo, quale strumento di inclusione sociale e di sostegno alle persone in difficoltà economica;

un ordine del giorno di solidarietà al popolo cubano e di condanna del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti.

All’ordine del giorno anche due mozioni:

una dedicata alla valorizzazione della memoria storica, con particolare riferimento al ruolo delle donne nella Resistenza e nella lotta di Liberazione a Certaldo;

una proposta di integrazione del Documento Unico di Programmazione con misure a sostegno delle giovani coppie, della crescita demografica e dell’autonomia delle nuove generazioni.

La seduta si concluderà con la discussione di due interrogazioni:

la prima relativa alla gestione del servizio di pulizia dei bagni pubblici di Certaldo;

la seconda riguardante la rete fognaria e il depuratore di Sciano Bosco (Sciano 1).

Il Consiglio comunale è aperto alla partecipazione del pubblico.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa