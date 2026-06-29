Consiglio Comunale convocato a Certaldo, di cosa si parlerà

La seduta si aprirà con le comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio comunale, seguite dall’approvazione dei verbali delle sedute del 30 aprile e del 28 maggio 2026.
Tra i principali provvedimenti all’esame dell’assemblea:
la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2025-2027;
la verifica del permanere degli equilibri del bilancio di previsione 2026-2028;
l’approvazione della nota integrativa n. 3 al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
le modifiche al regolamento della tariffa corrispettiva (TARIC);
approvazione dello schema di accordo di distretto volto alla costituzione del “Distretto Biologico della Val d’Elsa”, relativo ad argomenti urgenti sopravvenuti.
Il Consiglio sarà inoltre chiamato a discutere tre ordini del giorno:
la proposta di valorizzazione del turismo lento con l’istituzione e il riconoscimento di una variante della Via Francigena nel territorio comunale, in raccordo con il tracciato di fondovalle;
l’impegno alla predisposizione di un regolamento comunale per il baratto amministrativo, quale strumento di inclusione sociale e di sostegno alle persone in difficoltà economica;
un ordine del giorno di solidarietà al popolo cubano e di condanna del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti.
All’ordine del giorno anche due mozioni:
una dedicata alla valorizzazione della memoria storica, con particolare riferimento al ruolo delle donne nella Resistenza e nella lotta di Liberazione a Certaldo;
una proposta di integrazione del Documento Unico di Programmazione con misure a sostegno delle giovani coppie, della crescita demografica e dell’autonomia delle nuove generazioni.
La seduta si concluderà con la discussione di due interrogazioni:
la prima relativa alla gestione del servizio di pulizia dei bagni pubblici di Certaldo;
la seconda riguardante la rete fognaria e il depuratore di Sciano Bosco (Sciano 1).
Il Consiglio comunale è aperto alla partecipazione del pubblico.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa
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