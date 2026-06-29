CoReVe: in Toscana 40kg di vetro raccolti per abitante, 8,7 milioni di euro per la raccolta

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La Toscana si colloca al dodicesimo posto della classifica nazionale, in linea con la media italiana di 40,6 kg/ab

CoReVe ha presentato i dati sulla raccolta differenziata degli imballaggi in vetro in Toscana nel 2025, che confermano il contributo della regione alla crescita del riciclo del vetro in Italia.

Con 40 kg di vetro raccolti per abitante, la Toscana si colloca al dodicesimo posto della classifica nazionale, in linea con la media italiana di 40,6 kg/ab. Grazie ai risultati raggiunti e alla qualità del materiale conferito, CoReVe ha riconosciuto ai Comuni e ai gestori delegati del territorio 8.739.767 euro, a sostegno dei servizi di raccolta differenziata.

I dati regionali si inseriscono in un quadro nazionale positivo: nel 2025 il tasso di riciclo degli imballaggi in vetro ha raggiunto l'82,1%, superando il target europeo fissato per il 2030.

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