CoReVe: in Toscana 40kg di vetro raccolti per abitante, 8,7 milioni di euro per la raccolta

CoReVe ha presentato i dati sulla raccolta differenziata degli imballaggi in vetro in Toscana nel 2025, che confermano il contributo della regione alla crescita del riciclo del vetro in Italia.

Con 40 kg di vetro raccolti per abitante, la Toscana si colloca al dodicesimo posto della classifica nazionale, in linea con la media italiana di 40,6 kg/ab. Grazie ai risultati raggiunti e alla qualità del materiale conferito, CoReVe ha riconosciuto ai Comuni e ai gestori delegati del territorio 8.739.767 euro, a sostegno dei servizi di raccolta differenziata.