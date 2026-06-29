Individuato il corpo senza vita di una persona nell'Arno

I vigili del fuoco hanno trovato un cadavere nell'Arno. I pompieri pisani alle 9.30 di oggi, lunedì 29 giugno, hanno fatto la tragica scopersa in via Lungarno Mediceo.
Le attività si sono svolte sotto il coordinamento della Prefettura di Pisa con l’invio di una squadra dei vigili del fuoco di terra e personale del Nucleo Sommozzatori di Firenze e Elicottero della flotta Nazionale dei VVF di stanza all’aeroporto di Bologna.
Il personale sommozzatore durante la propria attività in immersione ha individuato il corpo della vittima. Sul posto 118 e Polizia di Stato per gli accertamenti del caso. Le cause ancora non sono chiare.
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