Lutto per i sacramentini di Prato: è morto Padre Venceslao Dal Cero, aveva 84 anni

Lutto nella comunità dei padri Sacramentini di Prato per la morte di padre Venceslao Dal Cero. Da alcuni giorni era ospite della Rsa La Collinella a Montaione in provincia di Firenze a seguito di un grave incidente domestico. Le sue condizioni di salute si sono aggravate a causa del trauma e ieri mattina purtroppo è deceduto.

Padre Venceslao Dal Cero aveva 84 anni ed era originario di Carrè in provincia di Vicenza. All’età di dodici anni entra nel Seminario di Casier (Treviso) della Congregazione del Santissimo Sacramento. Terminati gli studi, il 16 marzo 1974, viene ordinato sacerdote a San Benedetto del Tronto. Dopo aver lavorato per diversi anni nell'ambito della formazione degli studenti Sacramentini come padre spirituale, nel 1986 è a Roma, come superiore di comunità nella Curia generale. In questi anni ha potuto far visita più volte alle comunità Sacramentine presenti nei quattro continenti.

Dopo essere stato in varie comunità, compresa quella di Gerusalemme, nel 2018 arriva a Prato, dove trova il fratello sacerdote padre Gino Dal Cero, anche lui Sacramentino, oggi superiore della comunità.

Nel 2024 aveva festeggiato i cinquant’anni dalla sua ordinazione e si disse «grato al Signore» per tutti i benefici ricevuti negli anni, per le gioie vissute, per le difficoltà superate, per le persone incontrate attraverso i vari incarichi e compiti di responsabilità e per i servizi svolti nell'ambito della missione della Congregazione e a servizio della missione della Chiesa nel mondo.

Dal pomeriggio di oggi la salma è esposta nella cappella di San Michele nella parrocchia di Sant’Agostino. Domani, martedì 30 giugno, si celebrano i funerali alle ore 10 in Sant’Agostino. Mercoledì primo luglio padre Venceslao sarà sepolto nel cimitero di Carrè, nella tomba dei sacerdoti.

Fonte: Diocesi di Prato - Ufficio Stampa

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