Due infortuni sul lavoro in provincia di Lucca: due operai in codice rosso

Questa mattina due gravi infortuni sul lavoro si sono verificati in provincia di Lucca. Entrambi i lavoratori sono stati trasferiti in codice rosso al pronto soccorso degli ospedali Careggi di Firenze e Cisanello di Pisa.

A Capannori, poco dopo le 7.30 di questa mattina, i mezzi di soccorso sono intervenuti in un'azienda che si occupa della lavorazione di materiali plastici. Un uomo di 43 anni ha riportato l'amputazione delle dita di una mano: portato prima al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca è stato poi trasferito a Careggi. Le sue condizioni, da quanto emerso, sarebbero stabili. Sul posto intervenuti anche gli operatori Asl di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A Viareggio poco più tardi, intorno alle 10.30, un altro infortunio è avvenuto in una ditta di vernici e materiali edili. Per cause in corso di accertamento un uomo di 50 anni sarebbe caduto da oltre 3 metri di altezza, riportando politrauma. Sul posto sono intervenuti mezzi e sanitari inviati dal 118, vigili del fuoco, polizia e operatori del Pisll. Rimasto cosciente durante i soccorsi, il ferito è stato portato in codice rosso a Pisa.