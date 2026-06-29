Firenze, contro noia e solitudine arrivano gli incontri estivi per over 75

Arte, ginnastica, lettura dei giornali, giochi ma anche laboratori di realtà virtuale: sono alcune delle attività anti noia e anti solitudine che potranno fare gli anziani che parteciperanno agli incontri per over 75 promossi da Nomos.

Gli incontri si terranno fino al 20 settembre (con interruzione dal 10 al 16 agosto): lunedì e giovedì (dalle 09:30 alle 12) al Centro Età Libera "La Mimosa" in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 9, martedì e giovedì (dalle 09:30 alle 12), al Centro Età Libera "Baracche Verdi", in via delle Mimose, 8.

L'iniziativa è organizzata dalla cooperativa Nomos con il Comune e la Società della Salute di Firenze nell’ambito del progetto “Un ponte sul tempo – Supporto consapevole e attivo per tutti i tipi di invecchiamento” sostenuto dal Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo.

“Estate insieme” è uno spazio protetto e accogliente dove anziani, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, possono partecipare ad attività creative, ludiche ed educative, condotte da personale esperto, trascorrendo i mesi estivi in compagnia, divertendosi.

“L’estate può rappresentare un momento di profonda fragilità per gli anziani” spiega Gaia Guidotti, vicepresidente di Nomos. “Le reti familiari partono per le vacanze e le attività cittadine rallentano, molti punti di aggregazione chiudono e questo aumenta il rischio di solitudine. Estate insieme non è un semplice luogo di sosta, ma uno spazio dove il rigore scientifico della prevenzione del decadimento cognitivo incontra il piacere della socialità. Vogliamo trasformare i mesi estivi in un’occasione di benessere per gli anziani”.

“L’estate è spesso il periodo più delicato per molte persone anziane: le città si svuotano, le reti familiari si riducono temporaneamente e il rischio di solitudine e isolamento aumenta. Per questo è fondamentale creare occasioni di incontro, socialità e stimolazione che permettano agli anziani di sentirsi parte attiva della comunità anche nei mesi estivi. “Estate insieme” va esattamente in questa direzione, offrendo opportunità, attività di vario genere e momenti di relazione che contribuiscono al benessere psicofisico delle persone. Come Comune di Firenze e Società della Salute siamo impegnati con tanti interventi a supporto della popolazione anziana e crediamo molto in progetti come questo, che uniscono prevenzione, inclusione e attenzione alle fragilità, grazie anche alla preziosa collaborazione con realtà come Nomos che operano quotidianamente sul territorio”, commenta l’assessore al Welfare Nicola Paulesu.

“Il Fondo di Beneficenza esprime una componente essenziale dell’impegno di Intesa Sanpaolo, ovvero restituire valore alla comunità sostenendo progetti che promuovono solidarietà, inclusione e centralità della persona. In una società che invecchia, accompagnare le persone anziane e chi se ne prende cura non è solo una priorità sociale, ma una responsabilità collettiva. Il progetto ‘Un Ponte sul Tempo’ risponde a questa sfida con un modello innovativo, integrato e di prossimità, capace di unire interventi sociosanitari ed educativi per migliorare concretamente la qualità della vita degli anziani e dei loro caregiver” afferma Giovanna Paladino, Executive Director Fondo di Beneficenza, responsabile Segreteria tecnica di presidenza.

"Queste iniziative sono fondamentali, perché con il caldo gli anziani riducono la mobilità ed aumenta l'isolamento. Questi due elementi aumentano il rischio di disabilità” commenta Enrico Benvenuti, direttore del Dipartimento Medicina Multisensoriale Asl Toscana Centro. “Questo accade maggiormente in coloro che per varie ragioni devono passare l'estate a casa. Svolgere quindi queste attività in luoghi strutturati, bene refrigerati, con l'obiettivo di migliorare le performance motorie (ed in particolare l'equilibrio, con attività tipo il Tai Chi) e cognitive (attraverso attività ludico-ricreative), è una vera innovazione, perché promossa come servizio che serve a ridurre l'isolamento e favorire la socializzazione. Un altro obiettivo importante per un'attività come questa è quella di promuovere un'alfabetizzazione sanitaria volta ad acquisire corretti comportamenti di vita (idratazione, nutrizione etc.) che servano a migliorare la qualità della vita e ridurre il rischio di complicanze cliniche".

Ogni giornata inizia con l’accoglienza per far conoscere gli anziani tra loro, e con il "Caffè della Memoria", la lettura dei giornali e dibattiti guidati per restare connessi con il mondo e l’attualità.

Spazio poi a esercizi di mobilità dolce, all’osservazione di quadri, l’uso della realtà virtuale, o laboratori di poesia e collage per stimolare l'attenzione e a giochi teatrali e visioni di film per stimolare le emozioni e i sentimenti, rafforzando l’equilibrio psicologico.

I posti disponibili per ogni centro sono 20, i centri sono destinati ad anziani fragili, deambulanti o con lievi compromissioni motorie, anziani con lieve decadimento cognitivo ma comunque autonomi.

L’accesso agli incontri è totalmente gratuito ma è necessaria la prenotazione da fare chiamando lo 0556510477 o inviando la scheda di iscrizione per mail a matilde.dibella@coopnomos.it.