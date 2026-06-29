Estate, Lilt Firenze: "La protezione solare indispensabile anche in città per prevenire i melanomi"

"La protezione solare non riguarda soltanto le giornate al mare. Il sole ci accompagna anche durante le passeggiate, le attività sportive e la vita quotidiana all’aperto e in città. Per questo è utile integrarla con semplici accorgimenti: cappelli, occhiali da sole, abiti adeguati e la ricerca di zone d’ombra nelle ore più a rischio". A dirlo è la dottoressa Lara Tripo, dermatologa di Lilt Firenze.

"L'esposizione al sole – prosegue la dermatologa - non deve essere demonizzata, ma gestita con attenzione. I raggi solari hanno effetti positivi sull’organismo, ma un’esposizione intensa e non protetta può aumentare il rischio di tumori cutanei. È importante evitare le ore più calde della giornata, utilizzare creme solari con fattore di protezione adeguato al proprio fototipo e rinnovare frequentemente l’applicazione, soprattutto dopo il bagno o la sudorazione".

"Il primo passo – spiega la dottoressa - è imparare a conoscere la propria pelle e osservare eventuali modifiche, come un neo che cambia forma, colore o dimensione, oppure una lesione che non guarisce. La diagnosi precoce è fondamentale: individuare un melanoma nelle fasi iniziali permette di intervenire tempestivamente con maggiori possibilità di cura".

"La prevenzione non va in vacanza – spiega il presidente di Lilt Firenze, Alexander Peirano - e per favorire la diagnosi precoce, Lilt Firenze mette a disposizione un ambulatorio dedicato alla prevenzione e all’individuazione tempestiva del melanoma e dei carcinomi cutanei. Il servizio è affidato a personale qualificato, con un medico specialista dermatologo con preparazione specifica nella diagnosi delle lesioni pigmentate, e dispone di strumenti adeguati come il dermatoscopio manuale e digitale".

L’ambulatorio è ospitato nei locali della Misericordia di Badia a Ripoli, in via Chiantigiana 26. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 055.576939.

Fonte: Lilt Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate