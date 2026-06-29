Letteratura, concerti, passeggiate al fresco e molto altro: gli appuntamenti a Figline e Incisa Valdarno

Letteratura, concerti, feste estive e passeggiate nella natura. Sono questi i temi degli appuntamenti della settimana a Figline e Incisa Valdarno, organizzati dal Comune o realizzati con il suo sostegno.

Il primo è in programma stasera, alle 21,30, all’Arena del Teatro Garibaldi, nell’ambito della rassegna “Arena Summer Fest 2026”. Protagonista l’autrice Lorenza Gentile, che presenterà il suo libro “La volta giusta” (ed. Feltrinelli), romanzo che racconta la storia di una giovane donna pronta a riprendere in mano la propria vita dopo una serie di relazioni fallimentari, in un paese in abbandono ma con una comunità pronta a correrle in soccorso. Sarà finalmente “la volta giusta”? L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. Il programma completo dell’Arena Summer Fest 2026 e le info sugli spettacoli a pagamento (3 euro ridotto; 5 euro intero) sono disponibili sul sito del Teatro Garibaldi (www.teatrogaribaldi.org).

Sempre questa sera, alle 21,30, nuovo incontro della rassegna “Notturni al Giardino”, al Centro Sociale Il Giardino, con la presentazione del libro dell’autore locale Angelo Australi, “Dalla foce alla sorgente”. Dialogherà con l’autore Giuseppe Giachi. Ingresso libero

Martedì 30 giugno, alle 21,30, nuovo appuntamento dell’Arena Summer Fest 2026 con il docu-concert “Lennon-McCartney: Now and Then” di e con Pietro Contorno e Veronica Angelica Niccolini e con Devid Winter (regia di Emanuele Gamba). Si tratta di una rilettura originale e approfondita del mito nato intorno al leggendario sodalizio Lennon-McCartney attraverso brani “minori”, scene tagliate, materiali letterari e documentaristici recenti. Un viaggio emzionante e coinvolgente nell'amicizia e nella musica che ha trasformato la cultura del Novecento. Biglietti: € 5 intero e € 3 ridotto. Riduzioni per soci Coop, Bcc Valdarno Fiorentino, Mutua Valdarno Fiorentino, under 35 e over 65. I biglietti sono in vendita su TicketOne, nei punti vendita Box Office Toscana e alla biglietteria del Teatro Garibaldi, aperta nei giorni degli spettacoli dalle 18 alle 21,30.

Sabato 4 e domenica 5 Luglio, a partire dalle 17, si terrà la Festa d’estate al Burchio 2026. Il programma della prima giornata prevede: mostra di pittura arte contemporanea eseguita da Marco e mostra di pittura di ogni genere eseguita dalle sorelle Panichi. Dalle 17,30 apertura degli stand gastronomici, dalle 21 musica dal vivo con la band “Badaganzi”. Domenica, oltre alle mostre sopra citate, alle 18 spettacolo di danza del ventre a cura di Daniela Benucci e dalle 21 musica dal vivo di “Dido Electric Live Music Performers”. L’ingresso è libero.

Sabato 4 Luglio 2026, dalle 20, nella Piazza del Giaggiolo (località Poggio alla Croce), nell’ambito della rassegna “Estate al Poggio”, si terrà la festa delle ficattole, con musica dal vivo con Kriss. Per maggiori Informazioni: Massimo 3683299250, Roberta 3357043056 - 055 8337855, Silvia 3389768832

Durante la giornata di sabato si terrà inoltre il quarto ed ultimo appuntamento di “Vivi la natura. Ecopasseggiate in amicizia”, dal titolo “Tutti al fresco”, un’escursione rivolta ai camminatori più esperti, che prevede un percorso di circa 6 km da Vallombrosa a Secchieta, passando per il sentiero che porta a Macinaia, con pranzo a sacco presso il Rifugio. Il rientro a Vallombrosa può avvenire con il pullman di linea oppure a piedi lungo il sentiero 9. Il ritrovo è previsto alle 10 al Ristorante Santa Caterina di Vallombrosa. L’iscrizione è obbligatoria (entro giovedì 2 luglio), scrivendo a info@prolocofigline.it o chiamando i numeri 055 9125303 - 347 8709007 - 347 6741001.

Infine, sabato 4 luglio, alle 21,15, l’Accademia del Buon Talento e il Circolo “Giuseppe Fanin” presentano un nuovo appuntamento della Stagione Concertistica 2026 al Salone del Circolo Fanin, che vedrà esibirsi Eleonora Lucci e Francesca Rivellino in un concerto cameristico.

I mercati del territorio – Ecco di seguito i mercati settimanali previsti sul territorio di Figline e Incisa Valdarno:

Mercato Contadino - Tutti i lunedì (eccetto i festivi), nel parcheggio di via Comunità Europea (angolo via Romania), da ottobre a maggio dalle 15 alle 19 e da giugno a settembre dalle 16 alle 20. Possibilità di acquistare frutta e verdura fresca e di stagione e prodotti tipici del territorio Mercato generale di Figline - Tutti i martedì (eccetto i festivi), nel centro storico di Figline, dalle 8 alle 13, con possibilità di acquistare prodotti alimentari e di altre categorie merceologiche. Mercato rionale di Incisa - Tutti i mercoledì mattina (eccetto i festivi), dalle 8 alle 13, in piazza Capanni.

Mercato generale di Incisa - Tutti i venerdì mattina (eccetto i festivi), dalle 8 alle 13, con possibilità di acquistare prodotti alimentari e di altre categorie merceologiche.

Mercato generale di Matassino - Tutti i venerdì pomeriggio (eccetto i festivi), in piazza Don Minzoni, con possibilità di acquistare prodotti alimentari e di altre categorie merceologiche.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa

Notizie correlate