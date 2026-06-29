Fibbiana a tavola per la solidarietà, ecco la 'Cena sotto il Ponte'

Torna anche quest'anno l'atteso appuntamento a Fibbiana (Montelupo) con la "Cena sotto il Ponte", la serata conviviale che ogni estate riesce a riunire vicini, amici e forestieri in un'unica, allegra tavolata all'aperto.

L'appuntamento è fissato per sabato 4 luglio 2026, con inizio alle ore 20:00, in Via del Campo. Il luogo scelto non è casuale: proprio sotto il vecchio ponte.

"Quest’anno faremo una cena un po' contro (amichevolmente) il nuovo ponte che faranno, perché sarà l’ultima che possiamo fare in quanto poi sarà una strada di accesso al Ponte e non più una strada senza sfondo" dicono gli organizzatori.

Il menù è della tradizione. Il costo di partecipazione è di 25 euro a persona. I bambini sotto i 13 anni entrano gratuitamente, un gesto che sottolinea lo spirito familiare e inclusivo dell'iniziativa.

La serata non è solo un momento di festa: il ricavato della cena andrà interamente all'associazione "Noi Da Grandi", a testimonianza di come il divertimento e la generosità possano andare a braccetto. Un modo concreto per fare del bene senza rinunciare al piacere di stare insieme.

Durante la serata non mancheranno musica e giochi vari.

COME PRENOTARE

Piero: 339 1561562 • Sabrina: 347 6248916 • Valentina: 334 3390944

Conferma richiesta entro il 26 giugno 2026