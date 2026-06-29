Fucecchio, al via un nuovo servizio educativo per bambini a La Calamita

A partire dal mese di settembre 2026, l'oratorio Santa Maria delle Vedute, in collaborazione con La Calamita Odv, organizzerà un nuovo servizio educativo per bambini dai 5 agli 11 anni presso i locali del centro La Calamita, in piazza Salvo d'Acquisto 5.

Il servizio sarà attivo da settembre a maggio, dal lunedì al venerdì in orario 15-19. Sono previsti uno spazio compiti, dedicato a bambini dai 6 agli 11 anni, e uno spazio gioco, per bambini dai 5 agli 11 anni, gestiti da personale qualificato.

Nel dettaglio, lo spazio compiti sarà attivo nei giorni lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 16:30, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19: in programma studio individuale, aiuto compiti in piccoli gruppi, potenziamento di italiano e matematica e supporto nelle materie orali. Lo spazio gioco sarà invece attivo nei giorni lunedì, martedì e giovedì dalle 17 alle 19, con laboratori artistici e di cucina, giochi di movimento e in scatola, uscite a piedi e cinema.

Per iscriversi al servizio è necessario recarsi presso la segreteria in piazza Salvo d'Acquisto 5, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 353 4794718 (dal lunedì al venerdì ore 15-19) oppure scrivere all'indirizzo bambinialcentro@lacalamita.org.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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