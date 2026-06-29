Furto in officina a Fucecchio: ladri fuggono con una Land Rover

Cronaca Fucecchio
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Foto di archivio (foto gonews.it)

Ignoti hanno forzato il cancello d’ingresso e si sono impossessati di un'auto, utilizzata poi per la fuga

Furto nella notte ai danni di un’officina meccanica nel territorio di Fucecchio. Ignoti hanno forzato il cancello d’ingresso e si sono impossessati di una Land Rover, utilizzata poi per la fuga.

La scoperta è avvenuta nella mattinata successiva, quando il proprietario si è recato sul posto e ha constatato l’effrazione e la sottrazione del veicolo. L’episodio è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Empoli, che ha avviato i primi rilievi e le attività investigative.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero forzato l’accesso alla struttura per poi individuare e sottrarre il fuoristrada, dileguandosi rapidamente dopo il colpo. Gli inquirenti stanno ora analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire agli autori del furto e ricostruire con precisione le modalità dell’azione.

L’indagine è in corso.

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