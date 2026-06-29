“Health at School” alla Scuola Superiore Sant’Anna con tanti ospiti

Parlare di salute fuori dagli ambulatori, per porre in primo piano benessere psicologico, qualità delle relazioni, partecipazione e senso di appartenenza alla comunità. È questo l’obiettivo di “Health at School. #GetTogether – Estate 2026. Insieme per la salute e il benessere a Scuola”, l’evento organizzato dal Centro di ricerca interdisciplinare Health Science della Scuola Sant’Anna, in programma martedì 30 giugno, dalle ore 18, presso l’Aula Magna Storica della Scuola (Piazza Martiri delle Libertà 33, Pisa).

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto Health Mode On e nasce dal percorso Health at School, promosso per approfondire i bisogni di salute e benessere della popolazione studentesca e sviluppare iniziative capaci di coinvolgere direttamente la comunità della Scuola. L’incontro non si presenta come una conferenza tradizionale bensì come una serata costruita attorno a linguaggi e temi diversi: neuroscienze, mindfulness, relazioni, neurodiversità, volontariato, musica e socializzazione.

Il programma e gli ospiti presenti

L’iniziativa si apre con i saluti istituzionali di Michele Emdin e Filippo Quattrone, responsabili dello studio Health at School. A seguire, l’intervento del medico esperto di neuroscienze Nitamo Federico Montecucco, che affronta il rapporto tra corpo, mente e benessere da una prospettiva neuropsicosomatica.

Successivamente, spazio all’impegno sociale e alla cooperazione sanitaria con le volontarie e i volontari di Medici con l’Africa CUAMM, Gruppo Pisa, organizzazione non governativa impegnata nella promozione e nella tutela della salute delle popolazioni africane e nella formazione di medici e infermieri locali, che presentano le attività dell’organizzazione e il lavoro svolto insieme alle popolazioni africane, con particolare attenzione alla salute materno-infantile e al rafforzamento dei sistemi sanitari locali.

La seconda parte della serata, aperta anche alla cittadinanza, ha come tema quello delle relazioni, dell’inclusione e dei diversi modi di vivere e interpretare le interazioni sociali. Ospite dell’incontro Immanuel Casto, autore, divulgatore, performer e attivista, che si confronta con le Allieve e gli Allievi della Scuola a partire dai temi del suo libro "DiversaMente. Le relazioni spiegate da chi ha più cervello che cuore" (Bompiani, 2025)

Con il suo linguaggio ironico e diretto, Casto affronta alcuni aspetti centrali della vita relazionale come comprendere i codici sociali, comunicare bisogni e limiti, ascoltare l’altro, accettare il rifiuto e formulare critiche in modo costruttivo.

La serata è condotta da Giulia Bosi, assegnista di ricerca, e Marco Martinelli, divulgatore scientifico.

L’incontro con Immanuel Casto è ad accesso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. Registrazione tramite eventbrite

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa

Notizie correlate