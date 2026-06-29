‘La notte d’Isabella’ illumina Cerreto Guidi con le atmosfere del ‘500

Nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 de ‘La notte di Isabella’ in programma a Cerreto Guidi.

Sono intervenuti Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale, Brenda Barnini consigliera regionale, Simona Rossetti, sindaco di Cerreto Guidi e Lorenzo Brunori, presidente Pro Loco Cerreto Guidi. Erano presenti anche cinque figuranti in costume: Isabella e quattro alfieri.

Ritornano sabato 4 e domenica 5 luglio le atmosfere e i misteri de “La Notte d’Isabella”, la più suggestiva e coinvolgente manifestazione dell’estate cerretese. Chi visiterà il borgo mediceo nei giorni della festa si risveglierà come per incanto nel luglio 1576 e sarà trasportato dal gran fermento del popolo intento a far festa, per salutare l’arrivo alla Villa Medicea dell’amata Isabella de’ Medici, figlia prediletta del Granduca Cosimo I. L’affascinante rievocazione storica, che giunge quest’anno alla quattordicesima edizione, è organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e dall’Associazione Turistica Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione CCN "Buontalenti", le Contrade del Palio del Cerro, la Direzione della Villa Medicea, la Parrocchia di San Leonardo, ed ha il patrocinio della Regione Toscana.

“La Notte d'Isabella – ha detto la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi - è molto più di una rievocazione storica: è un appuntamento che valorizza il patrimonio culturale, artistico e identitario della Toscana, riportando in vita un pezzo importante della storia medicea con il coinvolgimento dell'intera comunità. Si dimostra come la cultura possa diventare occasione di partecipazione, di crescita e di promozione del territorio, grazie al lavoro condiviso di istituzioni, associazioni e volontari. Cerreto Guidi, con la sua splendida Villa Medicea patrimonio UNESCO e con un programma capace di coniugare rigore storico e spettacolo, offre ai visitatori un'esperienza unica. Iniziative come questa custodiscono la memoria, rafforzano il senso di appartenenza delle comunità e contribuiscono a far conoscere la Toscana più autentica.»

“Una bellissima manifestazione che esalta il borgo storico di Cerreto Guidi – ha detto la consigliera regionale Brenda Barnini – lo riporta indietro nel tempo con tutti i dettagli medioevali, ma soprattutto qui è il luogo di elezione della famiglia dei Medici e c’è una delle ville medicee più belle della Toscana. Il plauso va all’amministrazione comunale, a tutti i volontari e le volontarie che allestiscono in modo mirabile il borgo e consentono ai residenti e ai turisti di fare un’esperienza immersiva nel nostro passato. Una manifestazione che tiene insieme la tradizione, la riscoperta della nostra storia e della nostra identità, con la capacità di diventare motivo di attrazione turistica e di valorizzazione del territorio.”

“Credo che chi non ancora visto la nostra manifestazione deve assolutamente venire perché sembra di entrare in un libro aperto di storia – ha detto la sindaca Simona Rossetti – e più precisamente rientriamo nel 1576 ed ogni angolo del paese è riportato a quel momento, per accogliere la corte medicea. Grazie al lavoro di un gruppo che per giorni e mesi si impegna a ricostruire le scenografie, i vestiti, gli eventi dell’epoca. È bello che ci sia una comunità intera, comune, Pro Loco, contrade, associazioni che s’impegnano per questa revocazione storica che attrae persone da vicino e lontano, perché abbiamo visto crescere la presenza di turisti. Un’opportunità da non perdere per chi visita la Toscana in questi giorni.”

“La Pro Loco è il momento di unione delle varie associazioni di Cerreto Guidi- ha detto il presidente Lorenzo Brunori- che per la Notte di Isabella trovano una forte collaborazione e questo è il valore aggiunto di questa manifestazione che la rende unica e spettacolare.”

Per questa edizione saranno 16 i gruppi di artisti e figuranti che animeranno la festa che si esibiranno nell’anello del borgo mediceo e poi nello spazio centrale dinanzi alle scalee del Buontalenti, al cospetto di Isabella de’ medici e della sua corte.

Oltre 60 gli spettacoli previsti. Girando nel borgo si incontreranno le postazioni spettacolo denominate con nomi evocativi della storia del luogo o delle attrattive che lì si potranno scoprire. Ciascuna avrà il suo programma consentendo ai visitatori di scegliere che cosa vedere e quando. Si spazierà dai giochi di spade all’antica balestra manesca, dalla falconeria alle bandiere, dalle musiche e danze rinascimentale ai giocolieri, dagli spettacoli di fuoco alla giocoleria, per non dimenticare il teatro dei burattini per i più piccoli. Saranno variegate e ben ambientate le locande e le osterie, affascinanti gli antichi mestieri ed i banchi del mercato rinascimentale. In questo scorcio di Cinquecento, per le vie del borgo s’incontreranno nobili e popolani, artigiani e mercanti, saltimbanchi e giullari e si potrà sostare a gustare i piatti tipici nelle antiche locande e osterie. L'atmosfera si riscalderà con un crescendo di spettacoli ai piedi della Villa, fino alla notizia della misteriosa morte d'Isabella, su cui oggi i documenti storici gettano una luce completamente diversa. Si sentirà sussurrare "la verità" tra storie e leggende popolari tramandate per secoli. Fino al gran finale nel magnifico scenario dei Ponti Medicei per festeggiare la vita della “Stella di casa Medici".

La Notte d’Isabella sarà aperta sabato 4 luglio alle 17,30 da un corteo - con i nobili, i musici e le bandiere delle 4 Contrade seguite dagli artisti, che scenderà dalla Pieve di San Leonardo, che giungerà dinanzi alle scalinate del Buontalenti, nella Piazza del Palio. Rulleranno i tamburi, squilleranno le chiarine e al colpo del cannone inizierà la festa, che si protrarrà fino alla mezzanotte. Poi si replicherà la domenica 5 luglio dalle 17.30 alle 24.00. L’entrata prevede un biglietto d’ingresso di € 8,00, con la riduzione per i residenti del Comune a € 5,00 e la totale esenzione per i residenti nel centro storico e per i minori di 18 anni. Dai 3 parcheggi sarà disponibile un servizio navetta gratuito.

Tra le iniziative incluse all’interno della Notte d'Isabella, da segnalare la decima edizione di “Una foto per Isabella”, il concorso fotografico ideato con l’obiettivo di raccontare attraverso le immagini, le atmosfere e i misteri di Cerreto Guidi nel '500. Da ricordare infine come nei due giorni della manifestazione sarà possibile visitare la Villa Medicea, patrimonio mondiale dell’Unesco, che sarà aperta per l’occasione in via straordinaria anche in orario serale. Sarà possibile anche scoprire lo straordinario Presepe in miniatura all’Uncinetto.

Fonte: Ufficio Stampa