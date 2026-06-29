La sindaca Vanni scrive al ministro Valditara: "Urgente piano di efficientamento climatico delle scuole"

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Linda Vanni (foto gonews.it)

"Il caldo torrido che ormai caratterizza i mesi da maggio a settembre mette a dura prova la vita dei nostri cittadini più piccoli e fragili"

Un appello al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara affinchè sia varato un piano nazionale di efficientamento climatico degli edifici scolastici. "Il caldo torrido che ormai caratterizza i mesi da maggio a settembre mette a dura prova la vita quotidiana dei nostri cittadini più piccoli e fragili, i bambini e le bambine delle nostre scuole, nonché di tutto il personale scolastico - hanno scritto la sindaca Linda Vanni e l'assessora all'istruzione Kendra Fiumanò -. Come amministratrici locali, sentiamo forte il dovere di garantire ambienti sani, sicuri e dignitosi. Tuttavia, la realtà strutturale con cui ci scontriamo ogni giorno è complessa ed è figlia di un'epoca architettonica ormai superata".

L'appello riporta i dati nazionali: in Italia oltre il 90% degli istituti scolastici è privo di impianti di climatizzazione. "Non si tratta di una mancanza di volontà da parte dei Sindaci e delle Sindache - proseguono - ma di un problema storico. Più della metà delle nostre scuole è stata costruita prima del 1976, quando il surriscaldamento globale non era una minaccia e i picchi di temperatura si registravano a scuole già chiuse. Oggi, con una media climatica in costante aumento, le ondate di calore arrivano con settimane di anticipo e durano molto più a lungo, rendendo obsolete strutture progettate per un'altra era climatica. Nel nostro contesto locale, dotare ogni singolo plesso scolastico montopoloese di impianti di condizionamento richiede una stima economica di circa 20/30 mila euro a struttura, a cui vanno sommati i costi per l’intero istituto comprensivo, senza considerare le spese di manutenzione e i futuri costi energetici. Per un Comune, queste cifre e le relative complessità tecniche impongono programmazioni finanziarie a lungo termine. Tuttavia, la salute dei bambini, il loro benessere e la loro stessa capacità di concentrazione non possono aspettare i tempi lunghi dei bilanci comunali. La letteratura scientifica è ormai unanime nel dimostrare come le alte temperature nelle aule influiscano direttamente sulle capacità cognitive e sulla salute fisica degli alunni".

La lettera si basa sul concetto per cui il cambiamento climatico è un’emergenza nazionale da affrontare con una strategia d'insieme che non può gravare unicamente sulle spalle delle amministrazioni comunali.

"Le chiediamo con forza - si concluede la lettera -  un intervento e un supporto concreto da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Abbiamo un urgente bisogno di fondi straordinari e bandi dedicati non solo alla gestione della climatizzazione d'emergenza, ma a un piano di efficientamento moderno e strutturato (ad esempio tramite l'installazione di pompe di calore reversibili e sistemi di ombreggiamento naturale). Questo ci permetterebbe di trasformare le scuole in infrastrutture moderne, sostenibili e fruibili in sicurezza dalle famiglie e dalle associazioni anche durante i mesi estivi, nell'ottica di una scuola aperta al territorio. I Comuni rappresentano la prima linea dello Stato sul territorio, ma senza risorse straordinarie rischiamo di non poter dare le risposte immediate e concrete che le famiglie giustamente pretendono".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

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