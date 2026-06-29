Calcio e solidarietà in memoria di Lorenzo De Luca a Empoli

Una serata di sport per ricordare un giovane che se ne è andato troppo presto, una giornata di calcio con un occhio alla solidarietà. Anche quest'anno si è tenuto a Empoli il memorial per Lorenzo De Luca, 26enne empolese scomparso il 28 giugno 2022 lungo la Sr429 in un incidente stradale mentre tornava dal lavoro.

Al campo sportivo di Santa Maria si è tenuta una giornata di calcio nel segno dell'amicizia e del ricordo di Lorenzo De Luca. Amici, conoscenti, ex compagni di squadra hanno dato vita a un memorial che, come detto, ha avuto pure un fine benefico.

Dopo la cena a buffet, infatti, è stato il turno di una lotteria speciale. Grazie alle offerte per la lotteria è stato possibile raccogliere 740 euro, che, come ogni anno, sono stati dati in beneficenza. A ricevere la donazione è stata l'associazione degli Ortolani Coraggiosi, presente al campo durante il memorial.

Lorenzo De Luca era un addetto di RFI, aveva solamente ventisei anni e una smodata passione per il calcio. Giocava nel Santa Maria ed era cresciuto non lontano da quel campo, dove aveva militato in prima squadra e dove, nel 2022, gli è stato reso l'ultimo saluto. Da allora il suo ricordo vive nei compagni e negli amici che ogni anno organizzano in sua memoria una giornata di sport e solidarietà.

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