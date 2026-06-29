Lotto 3 della variante alla SRT 71, pubblicato il bando per la realizzazione

Pubblicato sulla Gazzetta Europea il bando per la realizzazione del Lotto 3 della variante alla SRT 71 nel Comune di Cortona (Ar). L'intervento, molto atteso dal territorio è per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico, ha un valore complessivo di 14 milioni di euro ed è finanziato con fondi FSC 2021-2027.

"Il III lotto funzionale della variante alla SRT 71 Umbro Casentinese Romagnola - ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - fa parte di un più ampio programma di ammodernamento e ampliamento della SR71, nel tratto compreso tra il Comune di Arezzo, località Olmo, e il raccordo autostradale RA 6 Bettolle – Perugia, nel comune di Cortona, per un’estensione totale di circa 31 km. E' un intervento importante, che si connette con quanto già realizzato in variante alla SR71 nel tratto tra le località Camucia e Vallone, sempre a Cortona ed a quanto in via di realizzazione tra la rotatoria di Vallone e il raccordo autostradale RA 6 Bettolle – Perugia in località Pietraia. Al termine dell’opera la viabilità dell'area cambierà radicalmente, con evidenti vantaggi per la popolazione".

"Il tratto stradale per il quale viene avviata la procedura di affidamento - precisa l'assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni - si sviluppa tra la SP28 Siena-Cortona, a nord, e la strada comunale di Padule a sud. Il nuovo tratto completa la viabilità necessaria per la deviazione del traffico ed evita l'attraversamento del centro abitato di Camucia, collegandosi al resto dell'intervento già realizzato o in via di completamento. La nuova infrastruttura avrà una carreggiata unica, con una corsia per senso di marcia e una banchina laterale pavimentata. Il tracciato di progetto è lungo circa 2,3 Km, inizia dal km 1+500 della SP 28, dove è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria, e si sviluppa in direzione sud-ovest affiancandosi per un tratto alla linea ferroviaria Roma-Arezzo, per poi convergere sulla rotatoria esistente di raccordo tra la strada comunale di Padule, il lotto 4 già realizzato della variante alla SR 71 e la strada provinciale 32 DIR che consente il collegamento all’attuale tracciato della SR 71 e all'abitato di Camucia".

Fonte: Regione Toscana