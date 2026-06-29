Luca Sofri e Valerio Valentini presentano libro su Giorgia Meloni

Evento speciale mercoledì 1° luglio all’arena estiva della Manifattura Tabacchi. Nell’ambito della programmazione della Fondazione Stensen, saranno ospiti Luca Sofri e Valerio Valentini, rispettivamente direttore editoriale e cronista parlamentare de Il Post, per la presentazione del libro “La marcia sul posto – Il paradosso di Giorgia Meloni” dello stesso Valerio Valentini (Nottetempo 2026). Il libro racconta la longevità del Governo Meloni, ma allo stesso tempo l’immobilismo. Secondo Valentini, l’arrivo di Meloni alla guida del governo, quella che doveva essere la nuova Marcia su Roma, s’è risolto in una marcia sul posto: un raffinato e caparbio sforzo di resistere, un’accorta crioterapia per congelare ogni cambiamento. Durare, anziché fare.

Alle 21.30, nell’ambito della rassegna cinematografica, proiezione de “La grazia” di Paolo Sorrentino (Ita 2025, 131’). Il film racconta la storia di Mariano De Santis, Presidente della Repubblica. Vedovo, cattolico, padre di Dorotea, brillante giurista sulle sue stesse orme, si avvicina alla conclusione del suo mandato. Mentre le sue giornate scorrono tranquille, gli restano da affrontare due ultimi, delicatissimi compiti: pronunciarsi su due richieste di grazia che si trasformano in autentici dilemmi morali. Decisioni destinate a intrecciarsi, in modo apparentemente inestricabile, con la sua vita privata. Chiamato a scegliere tra coscienza, legge e responsabilità istituzionale, De Santis prenderà la sua decisione con il rigore e il senso dello Stato che hanno contraddistinto il suo intero mandato