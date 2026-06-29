Lutto a Signa, muore l'imprenditore Giovanni Papini. Fu presidente dell’associazione Museo della Paglia e dell'Intreccio

Cronaca Signa
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Il sindaco Giampiero Fossi: “Con Giovanni se ne va un caro amico e un punto di riferimento assoluto per tutta Signa”

L'Amministrazione comunale di Signa esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Papini, storico imprenditore signese, alla guida dell’azienda di famiglia, aderente al Consorzio del Cappello di Firenze, e già presidente dell'Associazione Museo della Paglia e dell'Intreccio Domenico Michelacci.

Con Giovanni Papini scompare una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per il tessuto produttivo e culturale del territorio, custode di una tradizione imprenditoriale che affonda le proprie radici nel cappellificio Oreste Cinelli, fondato a Signa nel 1886 e divenuto nel tempo uno dei più importanti centri produttivi toscani e italiani nella lavorazione della paglia e del cappello.

Ha sempre promosso con passione l'eccellenza manifatturiera signese.
Nell'aprile scorso, in occasione della visita istituzionale, aveva donato un cappello realizzato dalla sua azienda all'assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, un gesto simbolico che testimoniava il forte legame con il territorio e l'impegno nella valorizzazione della tradizione del cappello di Signa.

“Con Giovanni se ne va un caro amico, una persona perbene e un imprenditore serio, appassionato e illuminato che ha dedicato tutta la sua vita al lavoro e alla valorizzazione della nostra storia - ha reso noto il sindaco Giampiero Fossi - un punto di riferimento assoluto per Signa e per tutti coloro che hanno a cuore la cultura della paglia e del cappello. Da presidente dell’associazione Museo della Paglia e dell'Intreccio ha custodito con passione e competenza un'eredità preziosa, mantenendo viva la memoria di un settore che ha scritto pagine importanti della nostra comunità. Alla sua famiglia rivolgo, a nome mio personale e di tutta l'Amministrazione comunale, le più sincere condoglianze e un forte abbraccio in questo momento di grande dolore”.

L'Amministrazione comunale si stringe con affetto ai familiari di Giovanni Papini, ai collaboratori dell'azienda e a quanti gli hanno voluto bene, condividendo il dolore per la perdita di una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia economica, sociale e culturale di Signa

Fonte: Ufficio Stampa

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