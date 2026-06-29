Maggio musicale, Manetti: "Successo Opera Camion conferma valore formazione giovani"

“Il grande successo di Opera Camion rappresenta una straordinaria soddisfazione e conferma la qualità di un progetto che riesce a coniugare alta formazione, produzione culturale e diffusione dell’opera sul territorio”. Lo dichiara l’assessora alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, commentando gli ottimi risultati del progetto del Maggio Musicale Fiorentino.

“Tra i protagonisti di questa esperienza - sottolinea Manetti - c’è l’Ensemble orchestrale dell’Accademia del Maggio, composta dai giovani strumentisti dello Youth Orchestra Lab, una residenza artistica che la Regione Toscana finanzia attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo. È la dimostrazione concreta di come investire sui giovani talenti e sulla loro formazione significhi rafforzare il futuro della nostra cultura e offrire nuove opportunità professionali di altissimo livello”.

“L’Accademia del Maggio, nata in collaborazione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e in partnership con il Teatro Goldoni di Livorno, rappresenta un modello virtuoso di collaborazione istituzionale e di valorizzazione delle competenze. Il successo di Opera Camion - conclude l’assessora - conferma che la cultura, quando esce dai luoghi tradizionali e incontra i cittadini, diventa uno straordinario strumento di partecipazione e crescita per l’intera comunità”.

Fonte: Regione Toscana