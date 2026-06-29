Malore in mare a Fonteblanda: morto in ospedale un 75enne dopo i soccorsi in spiaggia

È morto nella notte all’ospedale Misericordia di Grosseto un uomo di 75 anni che nel pomeriggio di ieri era stato soccorso dopo un malore accusato mentre faceva il bagno in mare a Fonteblanda, nel comune di Orbetello.

L’uomo era stato trovato in acqua privo di sensi e riportato a riva, dove è stato sottoposto a lunghe manovre di rianimazione sulla spiaggia di Bengodi. Decisivo l’intervento di due operatori della Croce Rossa, presenti sul posto ma fuori servizio, che hanno avviato immediatamente le procedure di soccorso.

Successivamente sono intervenuti l’elisoccorso Pegaso e un’ambulanza della Croce Rossa di Orbetello. Il 75enne è stato trasferito in condizioni critiche all’ospedale di Grosseto, dove è deceduto nelle ore successive.

L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da altri casi analoghi lungo il litorale grossetano: sabato scorso, infatti, un turista romano di 82 anni era morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo un analogo malore in mare