Maltempo: allerta gialla in Toscana per temporali forti

dalla Regione Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile

Possibili piogge e temporali già dal tardo pomeriggio-sera di oggi sulle zone interne e sui rilievi tra le province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto. Domani pomeriggio fenomeni più probabili e intensi

Persiste il campo di alta pressione ma aumenta l'instabilità con possibilità di piogge e temporali già dal pomeriggio-sera di oggi, lunedì, sulle zone interne (fenomeni più probabili sui rilievi di nord-ovest e tra le province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto). Domani, martedì, possibili temporali nel pomeriggio e nella prima parte della serata sulle zone interne, associati a colpi di vento e grandinate.

La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 13 alle 21 di domani, martedì, per quasi tutta la regione, ad esclusione di costa e isole.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Arezzo
dalla Regione
5 Giugno 2026

Al via da Rondine gli Stati Generali della Cultura di Pace in Toscana

Hanno preso il via oggi da Rondine Cittadella della Pace, nell'ambito di Youtopic Fest 2026, gli Stati Generali della Cultura di Pace in Toscana, il percorso promosso dalla Regione Toscana [...]

Arezzo
Attualità
5 Giugno 2026

Inaugurata a Rondine la mostra fotografica "WARS. La guerra e la pace"

È stata inaugurata dalla vicepresidente della Regione Toscana, Bintou Mia Diop, la mostra fotografica "WARS. La guerra e la pace", dedicata ai conflitti contemporanei e alle loro conseguenze sulle popolazioni [...]

Arezzo
Attualità
26 Maggio 2026

Manutenzione ciclovie regionali, assegnate le risorse: oltre 1,4 mln nel triennio 2026-28

Assegnate le risorse per la manutenzione delle ciclovie di interesse regionale per il triennio 2026-2028. Con una delibera approvata dalla Giunta regionale sono stati destinati 476.100 euro all’anno per tre [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

torna a inizio pagina